2個孩子的媽媽翁紫銘愛屋及烏，在嘉義市西市場創辦抓周文創館，30日開幕，蒐集展示抓周、滿月等嬰幼兒的傳統文物，市長黃敏惠稱讚傳承傳統民俗文化，又促進親子親密關係，還能帶動傳統市場新商機。
黃敏惠表示，嘉義市東、西市場都是好買、好吃、富有人情味的傳統市場，張峻榮與翁紫銘這對年輕夫妻創業，5年前為在西市場創辦遊Love園親子館，如今再開辦抓周文創館，蒐集嬰幼兒抓周、收涎等傳統民俗相關的文物、典故，讓西市場也有親子的遊樂場，帶來更多人潮。
抓周文創館執行長翁紫銘說，當了2個孩子的媽以後，深刻體會「養兒方知父母恩」，她和先生都愛小孩，開辦文創館是想保存及傳承幼兒的古老傳統文化，父母對子女的愛古今皆然，更表現幼兒用品文物的設計巧思上，也希望藉此促進親子感情，同時倡導孝順。
黃敏惠為文創館揭幕，致贈「福壽康寧」匾額，張峻榮夫妻回贈1994年前省主席宋楚瑜親筆書寫給時任省議員的黃永欽（黃敏惠之父親）的信箋，黃敏惠如獲至寶，很感動。
抓周文創館展示清末民初的搖籃床、嬰兒車、傳統竹椅轎、刺繡虎帽、虎鞋及古文物等，尤其早期傳統木製童車（椅）深具意涵及巧思，椅腳附加陶瓷製輪子，滑動方便，座前雕刻2隻虎爺象徵護佑孩童，還有古錢幣培養孩子理財觀；還有歐式早期嬰兒椅，餐桌椅兼推車兩用。
(中時 )
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