位於台南市佳里區的蕭壠兒童圖書館，原址是佳里糖廠辦公室，當時南縣府以「募書入股」方式，向全台民眾、出版社、企業家、兒童文學家募集近1萬2000冊兒童書，在2009年啟用，因建物老舊，南市府向中央爭取經費，封館整修並添購繪本、立體書等，現在軟硬體都到位，本周六將重新開館，佳佳幼稚園的小朋友搶在5日提前「開箱」，市長黃偉哲也扮起志工哥哥說故事，相當有趣。
根據統計，台南市12歲以下兒童占總人口數的10分之1，黃偉哲說，孩子們是這座城市未來的主人翁，蕭壠兒童圖書館是溪北、也是南市唯一專屬兒童的圖書館，在整修完成、充實藏書後，不只小朋友自己來，更歡迎長輩帶著孩子一起同樂，南市書籍借閱率在6都排第二，僅次台北市，包括最近台南市立圖書館總館開幕、未來在新營國圖南分館的新建等，朝書香城市更進一步。
這次蕭壠兒童圖書館整修特別請來日籍藝術家鈴木悠哉操刀設計，他擅於以獨具風格的繪圖型式進行設計，外觀底色選以穩重的海軍藍及鮮明溫暖的黃色交錯，在加入獨特的紅色圖樣造型，豐富活潑的色彩替圖書館打造鮮明且富童趣的藝術造型風貌，這次開館，館內也有他的裝置藝術個展，讓民眾更了解整體設計理念。
南市府文化局指出，館方特別添購近2000冊新書、上百部適合兒童觀賞的DVD影片，還有時下熱門的兒童繪本以及令人驚豔的特色立體書，主題相當多元，開館當天安排「歡樂親子杯子蛋糕DIY體驗」、「采蓉阿姨即興說演故事」，周日也有「親子桌遊樂陶陶」、「胖叔叔說故事」等，精彩可期。
(中時 )
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