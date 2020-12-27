南韓首都圈目前實施的2.5級防疫措施將延長至明年1月3日，其他地區則維持2級防疫措施。

南韓12月24日起在全國實施的耶誕元旦假期特別防疫措施以來，周末出行量明顯減少，尤其是首都圈地區的人流降至疫情爆發以來的最低水平，當局決定延長現行防疫級別和措施，下周再密切關注確診病例增長趨勢和醫療系統的承受能力，繼而討論是否有必要進一步調整。

根據2.5級防疫措施的規定，首都圈禁止50人以上聚會和活動，各區政府也停止5人以上私人聚會和活動。圖書館、博物館等主要公共設施，及大型超市、百貨、電影院、網咖和主題樂園等設施晚上9時後必須打烊。夜店和部分酒吧等5種娛樂場所，練歌房、室內劇場和室內體育設施等場所不得營業。咖啡廳只提供外帶。

此外，婚喪喜慶參加人數限50人以下，體育賽事只能以無觀眾方式進行。

南韓中央防疫對策本部27日通報，截至當天零時，境內新增970例新冠肺炎確診，累計5萬6872例。新增15人死亡，累計808人不治。

(中時 )