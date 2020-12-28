2020年受到疫情影響，大幅改變了人們的生活型態。為了防疫許多民眾選擇做好社交距離並且少出門，也開始願意花點小錢把家中早就看不慣的骯髒角落，交給專業清潔公司處理，就是要把重要的時間，留給重要的人。

疫情“掃”盪，年前大掃除預約量增。 （圖／HoHo提供）

疫情尚未結束下，今年「宅經濟」持續發燒，大家對於居家環境品質、生活日用等產品的網路購買需求也格外關注，也因此，目前預約到府打掃的熱潮超越往年，尚未到年底已有多家業者開始逐漸滿班了。

做家事易產生執行上的疲憊感，除了勞力的付出外，大多是因為自己不懂，清潔起來成效不佳，最棘手的問題尤其是「不知從哪開始」、「缺乏計畫」、以及要「準備清潔工具」，不要看以為清潔人員快速熟練的打掃很簡單，其實這都是受過訓練，有了正確的方式及順序才可以在最短時間內完成。

疫情“掃”盪，年前大掃除預約量增。 （圖／HoHo提供）

善用「分工」，不要都自己一個人做。例如兩個人打掃兩小時，跟一個人打掃四小時，雖然總和時間是相同的，但無論是在品質、效率上都是前者較好，因人的專注程度在時間久了之後是會下降，前幾個小時的仔細度一定是最高的，再加上兩人以上可以互相協助合作。所以若是年前徹底的大掃除，其實會推薦全家大小一起總動員，若是請人到府打掃，也建議需請業者派出2人以上效果較佳。

疫情“掃”盪，年前大掃除預約量增。 （圖／HoHo提供）

居家平台業者HoHo今年獨家推出「大掃除小資方案」，除了打掃人數2人以上，也打破以往的大掃除需要先請估價師先到府報價後，才能再另約打掃時間；為了方便忙碌的現代人，小資方案只要選擇好坪數即可直接預約到府打掃時間，價格也較為低廉，不過打掃內容較傳統大掃除方案簡易一些，所以消費者可依自己需求去選擇。2021/1/22前更加碼，全站下單即贈送春節Ho運刮刮卡，張張有獎，獎品有LG掃地機器人、微波爐、居家清潔體驗券、千元折價券等多項好禮，活動網址：https://www.hohoho.com.tw/edm/ChineseNewYear/EarlyBird.html

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