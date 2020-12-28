美國駐中國大使館發言人今天敦促中國「立即釋放」12名香港民主運動人士；這些港人8月底試圖搭船偷渡到台灣，途中遭廣東海警截獲，扣押在深圳。

路透社報導，大使館聲明說：「他們所謂的『犯罪行為』是逃離暴政。共產主義的中國將不擇手段，阻止人民前往他處尋求自由。」

美國駐中國大使館在聲明中呼籲北京當局即刻釋放這12名港人，並且允許他們在今天離開中國。

深圳市鹽田區人民法院今天下午將審訊其中10名成年人。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1091228

(中央社)