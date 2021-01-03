陳姓男子因多年前追求某飯店女經理遭拒，到飯店騷擾李女被判刑定讞，但陳男竟以糞便丟擲飯店騷擾，飯店員工多次向總統府、法務部陳情，台北地檢署去年12月22日拘提陳男到案並聲押獲准。

陳男多年前因為業務關係，認識當時在台北市某飯店擔任經理的女子，進而追求，但遭女經理拒絕，陳男即一再騷擾女經理及飯店，被判刑確定。但陳又自前年至去年12月，一再騷擾飯店。北檢去年12月22日拘提他到案，以陳涉犯恐嚇、傷害等罪嫌，且有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中時 )