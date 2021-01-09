新竹25歲李姓男子8日下午1點許，於湖口鄉一處建築工地工作時，疑因意外墜路2層樓高度，掉入充滿水的電梯井，現場施工人員雖緊急將李男拉出，不過新竹縣消防局湖口消防分隊到場時，李男已無呼吸心跳，送往天主教仁慈醫院急救，目前轉加護病房治療。至於事故原因，仍有待勞檢單位調查。

(中時 )