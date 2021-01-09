新竹男工地墜電梯井轉加護病房 肇因待釐清 13:092021/01/09 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖口鄉一處建築工地8日下午發生工安意外，一名李姓男子疑直墜2樓半高度，當場失去呼吸心跳，現轉加護病房治療中。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹25歲李姓男子8日下午1點許，於湖口鄉一處建築工地工作時，疑因意外墜路2層樓高度，掉入充滿水的電梯井，現場施工人員雖緊急將李男拉出，不過新竹縣消防局湖口消防分隊到場時，李男已無呼吸心跳，送往天主教仁慈醫院急救，目前轉加護病房治療。至於事故原因，仍有待勞檢單位調查。 理財健診－做足壽險、醫療險 成當務之急 從台大醫師眼光看人生 柯文哲：名利常會害人無法善終 (中時 ) #加護病房治療 #李男 #新竹男 #墜井 #莊旻靜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元月效應 電動車概念股不缺席 11:312021/01/09 財經 不疼老婆小心會漏財 越愛另一半財運越旺的4生肖男 16:292021/01/08 運勢 泰羽賽防疫嚴密 賽娜誤會規定 04:102021/01/08 運動天地 氣溫急降 暖男分局長貼心舉動溫暖基層警 13:482021/01/08 社會 蕭薔開深V露雪乳 洩與勾手男關係 20:332021/01/08 娛樂 網路尋愛遇詐團 男大生傳私密照和影片遭恐嚇 11:422021/01/08 社會 第一次約妹吃飯花1500出1000 男怨被女酸小氣 12:182021/01/09 社會 紫南宮求財金雞超夯 前科男神明面前行竊下場慘 12:182021/01/08 社會 幫OL裝潢要人不要錢 男被控性侵判賠84萬 17:572021/01/08 社會 國民黨男F4高唱經典歌曲 江啟臣見畢業照嚇了一大跳 01:112021/01/09 政治 男大生偷拍身障教授 傳群組狠酸斷臂殘猿下場慘了 10:452021/01/08 社會 社會熱門新聞 台中5寶爸爽約延上班原因曝光 竟為搬家不知遺照怎麼搬 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 婆婆到家中狂拿衣物 大馬媳婦崩潰控扒手惡行：台灣人都這樣？ - 社會 第一次約妹吃飯花1500出1000 男怨被女酸小氣 - 社會 霸王寒流持續發威 彰縣再添3人凍未條猝死 累計13人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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