有關近日因機師染疫導致本土確診案例之事件，桃園市空服員職業工會表示尊重並支持中央流行疫情指揮中心防疫需從嚴之判斷，但針對機組員檢疫規定的調整，該會仍希望指揮中心與社會大眾能看到，本次事件係因「航空公司外站管理疏失」與「少數機組員違反防疫規定之個人行為」所致，莫因此懲罰多數遵守防疫規定的機組員，並應顧及多數機組員的基本生活與人權。

針對目前指揮中心與交通部公開的機組員檢疫規定調整方向，該會提出三點建議：

一、今年三月起施行的機組員檢疫規定，空服員服勤第三級疫區過境航班返臺後須檢疫五天後方能派飛並進入社區，這九個月以來都沒有因此發生群聚傳染或疫情擴散之情況，工會以為重點係「航空公司對於外站旅館的機組員管理能否落實」，指揮中心應朝此方向研議，航空公司不應該只提出懲罰機組員之方案，除具體強化管理之措施以外，應對恪遵防疫規定、配合公司營運之機組員有更多的支持與照顧。

二、工會尊重並支持指揮中心加強防疫措施，但本會仍須建議，「服勤後禁止派飛天數應與機組員居家檢疫天數一致」，而非僅增加機組員居家檢疫天數。因本次事件係因航空公司外站管理不佳與少數機組員違反防疫規定之個人行為所致，若僅增加機組員居家檢疫天數，而未增加服勤後禁止派飛天數，反而是不夠要求航空公司應盡的管理責任與防疫責任，更有可能導致機組員間交叉感染的風險，仍望指揮中心謹慎評估。

三、目前指揮中心與交通部公開的機組員檢疫規定調整方向，除規定服勤第三級疫區過境航班後，需要採檢陰性方能夠進入社區以外，本會主張，為避免機組員間的交互感染，「應該再增加機組員的採檢頻率」，由政府及業者負起定期採檢責任，嚴格控管每一趟航班的防疫管理,才能精確掌握持續服勤之機組員的疫情控制狀況，也讓機組員自身與社會大眾都能更安心。

(工商 )