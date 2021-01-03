防疫涉侵害人權？鄭文燦：疫後銷毀

監控「五迷」有無違反防疫規定爆出隱私權疑慮，桃園市長鄭文燦3日表示，防疫確實會有涉及人權的課題，他認為應該建立規範，支持在合理範圍內使用，但他也提到，不管是電子圍籬或是個人旅遊史資料，都應該在疫情後銷毀。

電子圍籬引發可能侵犯人權的疑慮，中央流行疫情指揮中心昨將「天網」正名為「電子圍籬2.0」，重申只針對居家檢疫、隔離、自主健康管理偵測。

桃園市長鄭文燦表示，防疫確實會有涉及人權的課題，例如像個人的調查，如TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）等，另外像電子圍籬或者是對個人的隔離或者是檢疫，也會有一些權益受到限制。

鄭文燦認為隱私權和人權的相關問題應該建立規範，強調是為了防疫的需求，在必要合理的範圍內使用或是監控都是可以支持的，但他也認為未來這些不管是電子圍籬的資料，或者是個人旅遊史等TOCC的資料，甚至是防疫的一些基本資料等，只要涉及個人隱私權的部分，在疫情之後應該透過公正的第三方銷毀。

(中時 )