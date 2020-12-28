歡樂宜蘭年將邁入第28年，宜蘭縣政府文化局今天（28日）發表生肖紀念紅包，2021年的紀念紅包主視覺是水牛，還能將紅包摺成天燈造型的存錢筒，文化局從今天起到明年1月31日開放申購。

文化局表示，歡樂宜蘭年每年皆以喜氣洋洋的氣氛迎接舊曆新年，配合歡樂宜蘭年的舉辦，都會發表應景的生肖紀念紅包，紅包除嵌有10元硬幣外，還可摺成存錢筒，盼能保留傳統儲蓄美德並為來年祈福。

縣府指出，2021年歡樂宜蘭年主場地在中興文創園區舉辦，園區將充滿濃厚的傳統年節氛圍，明年1月22日至24日有版印紅包袋等期前活動，2月4日在羅東震安宮有送神筅黗儀式及平安粥品嘗，2月11日除夕夜有起爐祈福等活動，2月14日有「情定宜蘭年」。

牛年生肖紀念紅包即起到明年1月31日開放申購，民眾可到宜蘭縣文化局、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場、中興文創園區現場訂購，申購數量99份內，每份40元，100份以上每份35元。

(中時 )