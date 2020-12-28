南庄蓬萊村長潘三妹是竹編藝品高手。（謝明俊攝）

南庄東河及蓬萊村的木耳及香菇品質非常優良。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民產業策略聯盟推廣協會理事長林郁証推廣部落觀光產業不遺餘力。（謝明俊攝）

第3屆苗栗縣原住民產業菁英高峰論壇，28日在竹南馥藝金酒店舉行，苗栗縣原民會全力推動三個原鄉32個部落的產業發展，結合觀光帶動產業發展，參山國家風景管理處則全力推動竹竹苗區域觀光產業聯盟，全力打造三縣市觀光圈。

由南庄部落耆老林郁証所發起的苗栗縣原住民產業策略聯盟推廣協會，全力推動南庄部落產業及觀光發展，3年前爭取獲得苗栗縣政府、原民會、南庄鄉公所及參山處等單位支持，擴大成立苗栗縣原住民產業菁英高峰論壇，至今年已經邁入第3屆。

苗栗縣原民中心主任蔣意雄表示，苗栗縣3個原民鄉共有32個部落，希望每個部落都能發展自己的特殊文化產業，例如：獅潭百壽村的蜂蜜、蓬萊及東河村的木耳、香菇、蜂蜜、甜柿，泰安的桂竹筍等農特產品，要加強加工保存，像是桂竹筍製作成桶筍可以長期保存，以免產期過了就沒東西可賣，從生產、加工到觀光行銷，維持產業持久發展。

南庄的賽夏及泰雅族都有發展傳統編織藝術，並且在泰雅、賽夏的文物館都有實品展示，並有接受遊客訂購，但往往無法提供現貨，必須在客戶下訂後，才能編造完成交貨，影響了部分旅客購買意願，原民中心也在研究解決這類產銷瓶頸問題。

而參山處推廣觀光產業，一直將南庄列為重點，除了出資舉辦南庄花卉節、石壁部落健走，對於賽夏族的矮靈祭、祀天祭等重要祭典，都全力支持，參山處未來更擬定的竹竹苗區域觀光圈聯盟計畫，希望將竹竹苗三縣市的觀光資源作總體規畫結合，讓經典小鎮都能有地方創生。

第三屆苗栗縣原住民產業菁英高峰會開幕表演

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