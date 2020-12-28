鳥類保育傳來好消息！長期關注台灣黑鳶數量的屏科大鳥類生態研究室，公布2020記錄的黑鳶數量已達840隻，比起2013年的272隻，已經成長超過3倍，讓不少鳥類保育人士感到振奮。

台灣黑鳶數量最早由沈振中在1992年開始調查，當時全台灣還不到200隻，台灣猛禽研究會自2013年起接手調查工作，每年秋冬季都會動員志工，在全台灣黑鳶的夜棲地進行2次同步調查，秋季9月及冬季12月各一次。2020年秋季調查數量為602隻、冬季為840隻，年度數量以較高的840隻為代表，較前一年709隻增加131隻，再創有調查以來的新高。

屏科大鳥類生態研究室表示，今年調查中最讓人驚訝的是，新北市貢寮區12月的黑鳶夜棲數量達到228隻，是單一樣區新高紀錄，與9月的87隻以及前一年的104隻相較，讓現場的調查員也相當意外。

經分析可能原因有2個，一是近年來友善農業的推動，例如貢寮和金山的友善耕作，黑鳶可能因此受惠；另一個可能性則是候鳥數量增加，從老鼠藥中毒後康復野放並進行衛星追蹤的黑鳶「小茄子」，已知台灣存在候鳥族群，但實際數量和比例仍然未知，是否可能今年因特殊原因導致候鳥數量忽然暴增，目前仍無法回答。

屏科大鳥類生態研究室說，農藥加保扶及老鼠藥毒殺仍是黑鳶生存的最大威脅，盡管農委會防檢局已在2017年將高濃度加保扶禁用，近2年仍持續發現黑鳶加保扶中毒的案例，以及農田毒死鳥的事件發生，很可能就是目前仍然合法的低濃度加保扶3％粒劑所造成。

此外，雖然全國農地滅鼠周已在2015年停辦，然各地農藥行仍可輕易購買屬於環保署管理的環境用老鼠藥，環境用藥在田間使用且缺乏管理，仍然是農田生態的一大隱憂。今年南部的黑鳶總數跟去年相較無明顯成長，可能跟中毒的風險仍高有關。

屏科大鳥類生態研究室認為，黑鳶是一個指標，守護黑鳶不只是為了黑鳶族群的未來，更是為了台灣土地環境，守護黑鳶，將自然生態留給我們的下一代。

(中時 )