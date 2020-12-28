「川伯」前高雄副市長李四川卸任後就帶著夫人遊覽台灣各地名勝，28日他在社群軟體PO出最新動態，提到自己闊別38年，再度登上位於嘉義縣的阿里山，當他看到日落的平台、夕陽伴著雲海，忍不住讚嘆「真是美景」。由於，淡出政壇有一段時間，竟遇到一對夫婦笑說，「你長得好像李四川喔」。

阿里山美景。(李四川 臉書)

阿里山美景。(李四川 臉書)

阿里山美景。(李四川 臉書)

李四川28日在臉書貼文PO出50多張照片，提到自己和夫人到阿里山踏青，記憶中最清楚的就是小火車及雲海，下午走過受鎮宮，除了進廟拜拜外，也被廟的彫刻建築深深的吸引，走出廟口，大白天月亮已高掛。又到看日落的平台，那夕陽伴著雲海，真是美景。

後來走到慈雲寺，因太晚已關門，但一旁的紅色楓葉，美不勝收，返回時又經過那平台，雖太陽已入落，唯雲海又展現不同的景色，太美了。

李四川也提到一件趣事，隔天早上他與太太去沼平公園走走，一對恩愛的夫婦請他幫忙照相，又告訴他：「你長的好像李四川喔！」，李四川笑笑的祝他們旅途愉快，並用手機拍了多張照片，讓跟他一樣好久沒去阿里山的好朋友分享。

不少看完照片的網友紛紛驚呼「謝謝川伯分享，好幾年沒去阿里山了」「因為川伯卸任後更年輕了，所以不知道是本尊」、「川伯拍的太美了」。

(中時新聞網)