今年水情吃緊，嘉南地區明年一期稻作已經暫停供灌，其他節水措施也陸續開始進行，水利署南區水資源局統計曾文水庫集水區全年度累積降雨量，今年僅有往年平均值的6成5左右，影響到上游逕流明顯，也是目前水情艱困的主要原因。

根據統計，曾文水庫集水區今年僅1907毫米，與歷來全年平均降雨量的2932毫米相較，只有約65％左右；另外供應民生用水為主的南化水庫，今年則累積約2263毫米，與集水區歷來全年的平均降雨量3040毫米相比，約有74％左右，水庫進帳減少許多。

南水局副局長鄒漢貴表示，台灣56年來首度沒有颱風登陸，在汛期時降雨量偏少，因此水情拉警報，目前中央已宣布嘉南地區明年一期稻作暫停供灌，曾文水庫省下農業用水後，將就現有水資源重點調控，以確保民生、產業的公共用水到明年6月底都能供應無虞。

目前曾文水庫的水位標高在203.72公尺，蓄水率為22.83％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量近1.58億立方米，水情與歷年來同期相比是倒數第7；而南化水庫目前水位標高近176公尺，有效蓄水量7168萬立方米，蓄水率78.94％，未來將視高雄旗山溪的川流量，由甲仙攔河堰持續越域引水，而高雄的南水北送，將以單日20萬立方米為目標，以穩定民生供水。

(中時 )