華航班機昨（27日）有127名旅客（含13位機組人員）自英國倫敦抵台，我國入境採「全部篩檢+集中隔離」。(摘自醫福會執行長王必勝臉書)

因應英國變種病毒威脅，面對127人自英國倫敦返台的民眾，我入境防疫破例採取最高規格「全面採檢+集中檢疫」。美女急診醫師田知學藉此機分析目前國內不採取入境普篩的主因，她強調，比普篩更好的防疫手段是「14+7」三週隔離措施，雖然考驗人性，但更安全。

華航班機昨（27日）有127名旅客（含13位機組人員）自英國倫敦抵台，考量英國目前屬於高風險國家，為嚴防變種病毒擴散，我國入境採「全部篩檢+集中隔離」，負責集中檢疫所管理的醫福會執行長王必勝昨表示，好幾個返台旅客對他說「回家真好、到了世界最安全的地方！」對此，這次高規格防疫也讓急診醫師田知學大讚「這一趟！高規格嚴正以對！守護台灣！」

而針對台灣對英國返台旅客入境流程做了高規格調整，田知學也趁機分享衛福部影片，希望大家理性分析不採取普篩的原因。她指出，自費篩檢價格約台幣7000元，若大量篩檢，成本雖會降低，但扣下來還是要數千元。假設今年入境人數為300萬人次，如果全由國家買單，那麼全民將一起負擔一筆天文數字。

田知學說，比起入境普篩，更有效的防疫措施反而是自主隔離和自主管理，雖然這之中又考驗了「人性」。她指出，即使沒有篩檢，只要三週隔離做好做滿（14天隔離+7天自主管理），就更保守安全。

最後，針對這次指揮中心「破例」實施入境普篩，田知學表示「雖然後面一定會有數據分析去質疑其必要性！但相信更多人還是非常感謝衛福部這麼做！」同時也感謝第一時間去接機、參與防疫前線所有相關工作的人員。

(中時新聞網)