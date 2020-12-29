長榮航空確診紐籍機師未誠實配合疫調，造成台灣本土零確診破功，長榮航空內查違反防疫規定的員工，一共開鍘4位空服員、2位機師。現傳出另位遭開除的副機師，則是同樣無視隔離規定，飛機一落地就到處約砲，私生活相當淫亂。

據《鏡週刊》報導，另位遭免職的Y姓男副機師遭「女密友」爆料，他除了長期不照規定自主管理，更宛如時間管理大師，隱瞞已婚身分到處約砲。女密友控訴，她在不知情的情況下與Y男穩定交往近3年，才發現對方慣性利用交友軟體，四處尋歡一解小頭慾望。

女密友不甘被辜負，便尋找同樣被Y男騙過的受害者，另位受害者女性小妤（化名）則跳出來向女密友表示，她與Y男交往逾一年，為了他不惜離婚，今年某日她被Y男放鴿子便在其住家地下室守一夜，隔日卻見到Y男摟著其他妹子步出電梯，小妤才驚覺Y男完全是情場騙子。

女密友還氣憤的說道，Y男任職長榮機師前為空軍飛官退伍，更拿出Y男年輕時穿著軍服與飛機的帥氣合照，她無奈的說：「原以為他穩重，可以託付終身」，殊不知向長榮同機隊的友人探口風，才發現眾人對Y男的評價都是「已婚玩咖」，完全是不折不扣的渣男。

(中時新聞網)