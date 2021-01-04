柯佳嬿接受雜誌專訪。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

柯佳嬿接受雜誌專訪。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

柯佳嬿接受雜誌專訪。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

去年以《想見你》二度拿下金鐘視后的柯佳嬿，最近忙著拍戲和寫書，非常忙碌的她，日前接受《ELLE》專訪時，被問如何維持與老公謝坤達之間的夫妻感情，她說：「我們反而比較像室友，常常起床和回家的時間都不一樣。但是相處時間的長短不是重點，而是當我們各自去做自己的事情，再碰到面的時候，才有新的事情可以跟對方分享。最重要的是，靠自己去磨合，找到一個兩人都很舒服的相處方式就好。」

除了演技讓人刮目相看，對於2021年的新期許，柯佳嬿透露其實一直都有在寫書，也很期待在上半年可以和大家見面，「這是一本關於愛跟療癒的書，內容有很多我的心得分享，以及朋友的故事給我的感觸，希望能透過這本書，讓正在等愛的人、在戀愛中的人，或是剛分手的人，看完之後能得到某些溫暖、某些力量」。

揮別《想見你》扮演兩個角色的緊繃與糾結，她在新戲《媽，別鬧了》將展現喜劇搞笑天分，她說這是一位忙著談戀愛而忘記打理自己的女生，外型邋遢、不修邊幅，只想著要養男友，算是只想養男友的「渣男製造機」，她希望這個角色「能多鬆就多鬆」。

生日是1月10日的柯佳嬿，在訪談中透露特別喜歡「10」這個的數字，因為這個數字對她有特別的意義。她是過了30歲的分水嶺，才開始喜歡自己，並在表演生涯獲獎肯定；再往前回溯，父親在她20歲那年驟逝，迫使她必須瞬間獨立長大，和媽媽必須一起扛起家計，更深深地影響了她。「那時候一點心理準備都沒有，忽然人生就被推往另外一個方向去。也是因為這樣，我才對生命開始充滿各種疑問，開始想要去建立自己的世界觀跟價值觀，像是人死後會去哪裡？當我們沒有身體的話是不是只剩下意識？當我想他，或是去祭拜他，他會知道嗎？如果真有輪迴的話，他是不是已經轉世了呢？」

對於生命的困惑，柯佳嬿通過演戲，找到安定的出口與力量，「我對這個世界和對自己的理解，好像都是通過表演去達成，即便過了這麼多年，我還是覺得很不可思議，表演是一個深不可測的世界，讓你可以不斷地重複學習。把自己放到不同角色的故事裡，然後體驗很多種不同的生活。」但有些遺憾、悲傷與無常，卻沒有答案，「有時候不是你想忘就忘、想放就放……所以只能等待時間，等到某個時間，你覺得可以放下了，才真的能放下。而在這之前，做什麼都是沒有用的。無論是面對生死，還是失戀，傷心難過這些事情，好像都只能交給時間。因此我覺得，最實在的就是把日子過好，你還是要先把自己過好，好好照顧自己。」

經歷了一些錯過或是遺憾的事情，每個人都會覺得要活在當下，要珍惜每一天，可是人們總是健忘，經常過一段時間又忘記，「所以我覺得我唯一有做到的，就是我會記得提醒自己，要停下來看一看現在的生活，什麼地方要調整？學會感受自己，有那裡不開心？為什麼不開心？是不是生活有哪些地方沒有順著你的心在走？藉此重新提醒自己，努力過好每一天。」如果把心靈比喻成一座花園，那就一點一滴耕耘照顧吧。

「而當你發自內心地喜歡現在生活的一切，專注在眼前當下的這一刻，即使只是喝一杯茶、看一場演唱會，幸福就在身邊。」沒有神奇的魔法，也沒有堆疊矯情的勵志金句，但這就是柯佳嬿，對世界保持著好奇心和熱情的方法。

(中時 )