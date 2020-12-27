紐西蘭籍機師（案765）確診後仍到處趴趴走，又傳染給廣達集團女員工，打破台灣253天無本土病例紀錄。新聞引起熱議後，機師行業也引發外界好奇，考上機師有多難？薪水究竟有多高？網友透露，機師薪水比醫學系畢業的還高，不過要付出的「成本」也超級高，關鍵門檻曝光後讓眾人驚呆，認為飯碗恐怕比台積電還難捧。

根據資料顯示，華航機師年薪300萬至500萬元，長榮機師年薪約450萬至700萬元，至於外籍航空機師薪水則在500萬至700萬元之間，薪水高到讓上班族無法想像，加上近來機師引起廣大討論，因此有網友好奇在PTT上詢問「考上機師有多難？」問題一出馬上引發熱議。

原PO在PTT發文表示，看到機師薪水比醫學系畢業的還高，但聽說要考上培訓機師的錄取率很低，想知道到底有多難考？不少網友回應，「首先就是英語和體格」、「體檢就先刷掉一大半了」、「體檢、英文、學習能力都很吃重，這飯碗比台積電還難捧」。

還有內行網友點出一個關鍵門檻，可瞬間刷掉一堆人，就是「成本」超級高，因為要到國外讀飛行學校，還要考一連串的證照，幾年花個3、5百萬，光是培訓就有一堆人辦不到；此外，也有人說考上機師後一個月幾乎有半個月都不在家，對身體狀況也要求很高，一不小心就不能飛了，並不是任何人都能勝任，規定相當嚴格。

關鍵門檻曝光後讓眾人驚呆，網友紛紛回應「上機師比較簡單，考上就不用想了」、「你去考就知道」、「學費比較難」、「先搭上鐵達尼號」、「先準備個兩百萬去國外學飛，學完後再來考慮有多難考」。

花2百萬考機師執照 回國竟成流浪機師

(中時新聞網)