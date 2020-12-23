台灣連253天零本土病例破功，引起國際媒體高度關注，包括CNN紐約時報、每日郵報、華盛頓郵報、日本NHK、彭博等都大篇幅報導，英國《每日電訊報》駐台記者更在推特狠酸紐西蘭籍機師「有疫苗可以防愚蠢嗎？」

案765紐西蘭機師確診後因與廣達集團女性友人（案711）密切接觸，導致本土病例出現，台灣253天全世界最長無本土紀錄宣告終結，綜合外媒報導，台灣的案例示警，就算是在防疫最成功的地方，也難防狡猾病毒。

英國《每日電訊報》駐台記者妮可拉史密斯（Nicola Smith）在個人推特怒批紐籍機師自私。（圖/截自Nicola Smith推特）

英國《每日電訊報》駐台記者妮可拉史密斯，昨日在個人推特引述衛福部長陳時中的話，痛批指這名機師沒有配合疫調、如實告知接觸史，妮可拉氣憤表示「他寧願拿別人的健康來冒險，難以置信」，認為紐籍機師的行為象徵人類的自私不斷被揭露，並狠酸「有疫苗可以防止愚蠢嗎？」

由於機師沒有如實告知接觸史，涉及違反《傳染病防治法》，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。在此之前，也有因違反防疫規定受到重罰的案例，今年12月初一名菲籍移工在高雄防疫旅館隔離時，因走出房門8秒鐘被罰了新台幣10萬元，曾登上國際媒體CNN版面。

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(中時新聞網)