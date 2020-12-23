確診的紐西蘭籍機師未依防疫規定行事，使台灣新增一例本土確診引起民怨，輿論矛頭也指向遭機師傳染的「廣達妹」。一位鄉民看不下去，便在批踢踢上平反，「真的不用一直罵CCR女生，網路肥宅與其氣歪，不如去健身房多推幾下胸肌。」

突現本土案例造成民眾恐慌，許多民眾失去理智將刀鋒直對「廣達妹」，大肆檢討她與機師的關係，謠言越傳越廣甚至偏離事實。一位網友22日在批踢踢《WomanTalk》板上發文平反，直說機師見多識廣，多金消費能力又高，本來就比較有吸引力。

原PO直言，機師因底氣足又自信高，即便約會行程只是一起吃麥當勞，氣氛就是不一樣。他還提到，與其在網路上譴責台女喜歡洋人，還不如將時間與精力花費在自我充實上，「將自己打點好一點，盡量多吸引一些人」。

原PO表示，也許洋人的身分在男女關係上有加分，但若能審慎打理好自己，也能吸引到不少的女生；他氣憤的說：「真的不要一直去譴責洋人跟喜歡洋人的女生，對自己沒幫助」。

文發出後，不少鄉民再度吵翻天，「防疫問題講得那麼輕鬆，還真謝謝」、「女孩有權利選擇被誰感染和被怎麼感染的自由」、「知道全國上下努力護台了250多天嗎！喔～別人國籍比較香」、「機師就是有種莫名的吸引力，像空姐對台男一樣有吸引力」。

(中時新聞網)