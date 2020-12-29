◎罵陳時中舔美賣台 網友遭北檢起訴

賴姓男子因不滿衛福部長陳時中對新冠肺炎的防疫政策，今年6月在臉書粉絲頁，PO文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，陳時中發現後，憤而提告。台北地檢署今依公然侮辱罪起訴賴男。

◎ 民團舉行「文化抵抗記者會」反萊豬 邀市民凱道跨年

無國界人權觀察團、民間反瘦肉精毒豬聯盟上午在群賢樓大門口舉行文化抵抗記者會，邀請市民跨年作伙，在31日到元旦，在凱道前另類跨年，宣示自己寧做街頭的主人，不做美國的奴隸；寧願餐風飲露，不吃民進黨的毒豬！

◎再爆機師亂防疫 長榮副機師居檢期約砲遭免職

繼紐籍機師在機艙內拒戴口罩，染疫後又不配合疫調，並導致2同事1友人全中鏢，遭長榮航空開除後，今天又爆出長榮副機師在居檢期間約炮，視防疫規定為無物，長榮航空表示，昨已該開除該名副機師，截至目前已有4名空服員、4名機師因違反防疫規定，遭到公司免職。

◎杜蘭特厄文缺陣 籃網延長不敵灰熊吞2連敗

季前被視為奪冠熱門球隊的籃網，沒想到杜蘭特與厄文兩大主將今日同時缺陣，加上丁維迪也受傷，導致與灰熊之戰戰力短缺，最終在經過延長賽苦戰後111比116飲恨敗北，吞下2連敗。

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(中時新聞網)