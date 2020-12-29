大陸女星楊紫在2003年以童星身分出道，與周冬雨、關曉彤、鄭爽並列4大花旦，她自從演出《歡樂頌》之後一炮而紅，更因與當紅男星彭于晏、鄧倫、李現等人合作而被封為「男神收割機」。楊紫近日身穿一套露肩禮裙出席公開活動，絕美造型一曝光立刻引發熱議。
楊紫選穿一襲星空藍露肩長裙出席品牌活動，禮服的剪裁精緻貴氣，深藍色讓她白皙的皮膚顯得更透亮，除了以露肩設計凸顯優越的肩頸線條，火辣體態令人看了目不轉睛，更展現超強時尚感，典雅氣質超圈粉。
楊紫的好身材及穿搭品味向來廣受好評，優雅大氣的畫面讓粉絲們看了紛紛狂讚：「是優雅的小公主」、「今天是漫步煙雨江南的典雅公主」、「小猴紫氣質越來越好」、「小紫生圖也好美」、「今日份的仙女紫」、「露額頭好好看，是我高貴優雅的女神」等。
楊紫私下的個性大方直率，絲毫沒有明星架式，可愛親民的形象被粉絲暱稱「小猴紫」，她過去因出演古裝劇《孝莊秘史》開始嶄露頭角，2012年初長成挑戰大銀幕《守株人》，更憑藉該電影獲得第14屆中國電影金鳳凰獎新人獎，近年則靠古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》大受歡迎，被譽為取代楊冪的新一代「收視女王」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。