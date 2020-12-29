大陸女星楊紫在2003年以童星身分出道，與周冬雨、關曉彤、鄭爽並列4大花旦，她自從演出《歡樂頌》之後一炮而紅，更因與當紅男星彭于晏、鄧倫、李現等人合作而被封為「男神收割機」。楊紫近日身穿一套露肩禮裙出席公開活動，絕美造型一曝光立刻引發熱議。

楊紫選穿一襲星空藍露肩長裙出席品牌活動，禮服的剪裁精緻貴氣，深藍色讓她白皙的皮膚顯得更透亮，除了以露肩設計凸顯優越的肩頸線條，火辣體態令人看了目不轉睛，更展現超強時尚感，典雅氣質超圈粉。

大陸女星楊紫與周冬雨、關曉彤、鄭爽並列4大花旦。（圖／摘自微博@微博明星 ）

楊紫的好身材及穿搭品味向來廣受好評，優雅大氣的畫面讓粉絲們看了紛紛狂讚：「是優雅的小公主」、「今天是漫步煙雨江南的典雅公主」、「小猴紫氣質越來越好」、「小紫生圖也好美」、「今日份的仙女紫」、「露額頭好好看，是我高貴優雅的女神」等。

大陸女星楊紫穿上夢幻風格的禮服出席公開活動。（圖／摘自微博@微博明星 ）

楊紫私下的個性大方直率，絲毫沒有明星架式，可愛親民的形象被粉絲暱稱「小猴紫」，她過去因出演古裝劇《孝莊秘史》開始嶄露頭角，2012年初長成挑戰大銀幕《守株人》，更憑藉該電影獲得第14屆中國電影金鳳凰獎新人獎，近年則靠古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》大受歡迎，被譽為取代楊冪的新一代「收視女王」。