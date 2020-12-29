大陸氣質女星劉詩詩主演的電視劇《流金歲月》昨（28日）首播，她在劇中的造型長髮飄逸、氣質純淨，美到觀眾都看得目不轉睛，一度登上微博熱搜。

劉詩詩在《流金歲月》飾演千金大小姐蔣南孫，留著一頭深褐色的及腰長直髮，穿著純白色的合身服飾，窗戶外的暖洋灑落身上，一顰一笑都瀰漫滿滿仙氣，讓網友捨不得將目光移走，紛紛直呼：「劉詩詩真的太美了」、「非常漂亮又有氣質」、「標準的初戀模樣」、「詩詩這一幕美得驚艷，夏日香氣」。

劉詩詩的新劇造型美哭網友。（圖／微博）

劉詩詩女神感十足。（圖／電視劇《流金歲月》劇照）

不過電視劇開播後，許多觀眾對劉詩詩的演技頗有微詞，稱演戲的時候喜歡搖頭晃腦、演技十年如一日沒有進步，甚至毒舌批評「演技好做作，讓人出戲」；事實上，劉詩詩過去演《親愛的自己》就有觀眾反應過演技，還有咬字台詞不是很清晰等問題，但完美神顏與乾淨氣質還是廣受歡迎。

劉詩詩的演技被部份觀眾嫌棄。（圖／微博）

曾有網友整理出劉詩詩氣質出眾的原因，除了165公分的標準身高，從小學芭蕾舞練就優美的體態，肩頸線條筆挺，給人落落大方的感覺，以及飽滿的臉型與柔和的五官，組合起來非常溫婉、舒服，整體看起來就是一個不食人間煙火的女神。

(中時新聞網)