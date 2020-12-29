立法院今日3讀通過《民法》第205條條文，將原本約定利率從約定利率上限20％調降為16％，超過部分約定無效。據了解，修法討論過程中，藍委李貴敏主張降至10％，但綠委蔡易餘等人希望維持現行條文，協商後同意改為16％。

據了解，李貴敏於協商後受訪表示，自己主張降至10％，但金管會、銀行局有不同看法，所以最後協商的結論，就是16％，希望未來能繼續透過跨黨派及行政、立法機關協商，讓民眾的期許在立法過程中體現。

(中時 )