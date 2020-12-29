高利貸掰掰？立院3讀通過 民法約定利率上限20％調降為16％ 13:032020/12/29 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今日3讀通過《民法》第205條條文，將原本約定利率從約定利率上限20％調降為16％，超過部分約定無效。據了解，修法討論過程中，藍委李貴敏主張降至10％，但綠委蔡易餘等人希望維持現行條文，協商後同意改為16％。 據了解，李貴敏於協商後受訪表示，自己主張降至10％，但金管會、銀行局有不同看法，所以最後協商的結論，就是16％，希望未來能繼續透過跨黨派及行政、立法機關協商，讓民眾的期許在立法過程中體現。 明年二期稻作農民將強制納農保 計27萬農民受惠 券商公會呼籲：權證避險降稅儘速完成修法 (中時 ) #民法 #協商 #約定 #利率 #調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄抽大獎最後3天 發票登錄金額飆破20億 11:092020/12/29 財經 澎恰恰遭恐嚇案 檢今聲請延押「楊醫師」恐在看守所過年 09:332020/12/29 社會 比特幣發燙 向3萬美元挺進 04:102020/12/29 全球財經 立院3讀通過 未來調戲猥褻同性亦可處6千元罰鍰 13:052020/12/29 政治 西半部空品受境外污染及季風減弱影響 中市府啟動應變措施 13:462020/12/29 生活 1分鐘讀財經》電動車概念夯 法人看好PCB鏈7檔 08:062020/12/29 財經 盧秀燕拚連任 要讓市民幸福倍增 04:102020/12/29 生活新聞 每天1顆蛋會導致糖尿病？營養師：這樣煮最健康 2種蛋少吃 08:212020/12/29 健康 萊豬將終結小英神話 04:102020/12/29 時論廣場 疫情改變消費 聚陽網家受惠 04:102020/12/29 證券．權證 公股銀降房貸成數 首購族遭殃 04:102020/12/28 財經焦點 政治熱門新聞 「預祝罷免成功」宅神贈花到王浩宇服務處 這8字網友笑翻 - 政治 羅智強向蘇揆「鄭重道歉」並說：台灣有蘇貞昌真好 - 政治 到底誰要吃萊豬？ 沈富雄爆：現在AIT很火大 - 政治 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 萊豬硬闖 國民黨民調跌得比民進黨還慘 網傻：怎回事？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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