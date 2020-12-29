LG 電子憑藉機器人、人工智慧與自動駕駛車輛等核心技術，及對客戶需求的瞭解，於日前宣布將開發一款具備 UV-C 紫外線功能的自主移動機器人，可用於消毒接觸頻繁的高人潮區域。 LG 計畫於 2021 年初，將 UV 紫外線機器人推行至美國的飯店、零售業、企業與教育界。

LG 企業應用方案公司機器人業務部門主管暨副總 Roh Kyu-chan 表示 :「衛生問題對飯店房客、學生、餐廳顧客來說都是首要考量，自主移動式UV 紫外線機器人隨之應運而生， LG UV 紫外線機器人將協助消除細菌帶來的潛在危害，讓消費者加倍安心。」

LG 新款機器人將於 2021 CES 線上大展正式亮相，可協助處理接觸頻繁、人潮眾多區域的消毒工作，樹立全新衛生標竿。由於機器人採自主移動設計，可於桌椅和其他家具間輕鬆移動，平均照射空間內的可接觸表面，約需 15 至 30 分鐘的執行時間，充電一次即可消毒數個區域。

LG 機器人設計簡單易上手，可與既有清潔行程整合為一，無需進行大規模員工訓練，也不必專人設定即可操作。工作人員可透過遠端更新以手機或平板來監控運作進度，也能透過按下緊急停止按鈕或行動應用程式、由體感器3啟動的內建式安全鎖等功能，將員工暴露於紫外線底下的風險降至最低。

Roh 表示:「在我們現今所面臨的無接觸服務生態系統中，客戶更加重視衛生問題， LG 將運用品牌於機器人、人工智慧和自動駕駛車輛等多樣技術，發展創意解決方案，以面對未來的挑戰。」

(科技)