歐米茄（OMEGA）與海洋有著深厚的淵源，打從1932年量產第一支 Marine潛水表後，即與美麗大海結下不解之緣。近日OMEGA贊助「挑戰者深淵」（Challenger Deep）計畫，為探險家打造創新海馬「Ultra Deep」超級潛水表，攜手寫下深潛1萬925公尺的金氏世界紀錄；即將在3月登場的美洲盃帆船賽，OMEGA贊助的阿聯酋航空紐西蘭隊揚帆海上，見證OMEGA潛水表稱霸海洋的傲人優勢。

OMEGA贊助「挑戰者深淵」（Challenger Deep）計畫，完成五大洋深潛壯舉。（OMEGA提供）

★OMEGA愛深潛 創紀錄

OMEGA於2019年贊助「挑戰者深淵」（Challenger Deep）計畫，探險家Victor Vescovo帶了三只OMEGA創新海馬「Ultra Deep」潛水表下潛至五大洋深海，其中兩只安裝在潛水艙LIMITING FACTOR號的機器人手臂，另一只則安裝在「登陸器」（Lander）的資料蒐集器，成功下潛至1萬925公尺，事隔一年後的今日不僅獲得金氏世界紀錄的認可，再在2020年再創新紀錄1萬934公尺，完成人類史上探險最深海底的壯舉。

探險家Victor Vescovo挑戰深海潛水，打破金氏世界紀錄。（OMEGA提供）

曾是太空人的Kathryn D. Sullivan也參與深潛，上天下海一把罩，被譽為「史上挑戰垂直長度最長的人」。 （OMEGA提供）

OMEGA生產負責人Gregory Kissling指出，要打造足以深潛至1萬5000公尺、承受22.5噸水壓的潛水表，至少需要３年的時間，但OMEGA傾全力在很短的時間內完成任務，這也難怪品牌總裁暨執行長Raynald Aeschlimann會語重心長地說：「OMEGA完成這次壯舉，靠的不是奇蹟，而是努力工作、決策、精準和創造力下的結果！」

Victor Vescovo在訪談中表示，OMEGA海馬Ultra Deep腕表表現優異，在極端壓力的考驗下完成使命，而且不是只有一次，而是一連完成４次深潛，並在完美運作的狀態下返航。

OMEGA創新海馬「Ultra Deep」潛水表以鈦金屬打造，足以承受下潛1萬5000公尺深度、22.5噸水壓。（OMEGA提供）

值得一提的是，深海探險團隊除了Victor Vescovo外，2020年新加入Kathryn D. Sullivan曾是NASA太空人，於1984年成為首位完成太空漫步的美國女性，如今更成為首位挑戰深潛的女性，上天下海一把罩，被譽為「史上挑戰垂直長度最長的人」。

OMEGA贊助阿聯酋航空紐西蘭隊，將在今年3月將挑戰第36屆美洲盃帆船賽。（OMEGA提供）

★OMEGA愛帆船 稱霸大海

帆船賽，向來是上流社會喜愛的休閒運動，OMEGA贊助的阿聯酋航空紐西蘭隊一直是各大帆船賽的常勝軍，今年3月將參加第36屆美洲盃帆船賽，並首度在賽事中航行全新打造的「浪花號」（Te Rehutai），這艘充滿未來主義風格的帆船上懸掛有阿聯酋航空和贊助商OMEGA的LOGO，更添氣勢。

OMEGA打造海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版，細節融入帆船的元素，限量2021只，23萬元。（OMEGA提供）

OMEGA在美洲盃開賽前夕推出海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版聯名紀念表，融入品牌的經典元素和充滿航海風的時尚細節， 43.50 mm不鏽鋼表殼配備橡膠表帶，整合5分鐘開賽倒數計時的藍色陶瓷潛水表圈，中央秒針的平衡臂設有特別的美洲盃商標，底蓋藍寶石水晶裝飾美洲盃標誌，搭載OMEGA大師天文台8900機芯，限量2021只。