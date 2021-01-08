大立光(3008)因進入傳統淡季，且逢農曆年長假，大立光1月及2月營收將逐月走低，儘管智慧型手機市場中低階當道，大立光執行長林恩平表示，想要升級手機鏡頭的客戶還是蠻多的，目前高階鏡頭設計數量跟去年差不多，只要價格合理，公司亦會承接中階產品，大立光法說會寒意中透暖，外資看法分歧，日系及歐系外資分別維持大立光「買進」及「優於大盤表現」評等，亞系外資則下調評等至「持有」，大立光今天盤中股價多次回測3000元關卡。

由於進入傳統淡季，大立光執行長林恩平表示，1月看起來比去年12月差，2月有農曆年應該會更低，3月還看不到，由於半導體缺貨蠻嚴重，還是有些問題，無法預估今年第1季跟去年同期相比狀況。

林恩平雖然在7日法說會中鬆口表示，只要價格合理，不排除任何階產品，但亦釋出想要升級手機鏡頭客戶還是蠻多的，林恩平表示，目前高階鏡頭設計不少，跟去年比起來差不多，公司策略是先接高階產品，但會導入貢獻多少還看不清楚。

大立光法說會後，外資看法分歧，歐系外資在最新報告指出，大立光對智慧型手機鏡頭升級仍然充滿信心，高規格鏡頭項目的數量不少於去年，我們預計防手震傳感器轉換模組採用率將會上升，超廣角鏡頭升級(從5P到6P)和潛在重新設計的前鏡頭/ToF可望驅動2021年的獲利回升，在鏡頭+VCM設計，大立光認為公司處於有利地位，可以提供小型化解決方案；我們將大立光2021到2022年每股盈餘下調7%到8%，維持「優於大盤表現」評等，但目標價由4600元下調至4200元。

日系外資則認為大立光處於U形復甦的底部，可望於今年第3季回到年成長，維持大立光的「買進」評等，目標價3890元；至於亞系外資則下調大立光評等至「持有」評等，目標價為3000元。

(時報資訊)