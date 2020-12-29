新北市地政局29日辦理整體開發區土地標售，共標脫10筆，總價約40億元，其中「台北港特定區」標脫9筆，「林口新市鎮第三期（三、四區）」標脫1筆，買氣熱絡。

地政局表示，淡江大橋興建及八里輕軌規畫，未來台北港區往來大台北都會區將更為便利，未來商機與發展可期，加上新冠肺炎疫情影響，海運貨物快遞因運價較為便宜，運量逆勢成長情況下，同時帶動港區周邊經濟活動。

地政局指出，除日前區內4筆產業專用區土地全數完成招租外，今日標售成績也明顯反應該區發展潛力。

另林口重畫區近年建設及投資增溫，配合林口工一重畫區開發，加速當地發展，溢價率亦有不錯反應。

地政局說，新北市目前整體開發區尚餘12筆土地未標出，其中台北港區徵區僅存2筆住宅區及1筆商業區、金山市地重畫區3筆住宅區及二重市地重畫區6筆，將再擇期辦理標售，相關標售訊息可至「新北市土地標售行動網」查詢。

(中時 )