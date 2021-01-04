萊豬1日正式叩關，行政院長蘇貞昌今（4日）赴台北港視察海關進口豬肉的查驗作業。對此，時代力量認為，蘇貞昌與其親臨港口監督，不如重新盤點、補足查驗人力，並同步檢討百花齊放的產地標章，建立具可信度的標示，否則把關人民的食安只會淪為口號。

時代力量今在臉書發文表示，今年1月1日起，政府開放含萊客多巴胺美豬進口，讓民眾人心惶惶，國人都深怕吃到含萊劑的豬肉而影響健康。在含萊劑美豬開放後，蘇貞昌今天到台北港視察豬肉進口作業，宣示政府會把關食安，希望民眾放心。但我們想問的是，不論是查驗人力不足或產地標示混亂 的問題都仍未解，民眾到底如何能吃得安心？

時代力量直言，行政院提出的「進口豬肉全方位管理措施」中提到未來將進行逐批查驗，但過去食藥署的邊境查驗人力只有81人、進口肉品檢驗率僅約4％，即便預計在今年要增聘21人，也難以因應如此高強度的查驗措施。

再者，時代力量認為，今年起雖然規定店家必須標明豬肉產地來源，政府也提供台灣豬標章供商家使用，但有些標章須通過審核、有些卻自行上網下載即可，再加上地方政府發放的標章，到底哪些具有公信力，民眾和攤商根本無所適從。

更進一步來看，時代力量指出，各地方政府正因應新制加強稽查和輔導，但地方政府的查驗人力也很吃緊，未來要長期稽查業者是否落實產地標示更是一大挑戰。中央政府強推政策，地方政府只能硬著頭皮執行，最後苦果要百姓吞下，這樣的執政方式人民絕對無法接受。

(中時新聞網)