台中捷運綠線因連結器軸心事件造成通車日期延後，台中市交通局長葉昭甫29日指出，台中捷運綠線36個車箱，連結器軸心將全數更換。（黃國峰攝）

台中捷運綠線因連結器軸心事件造成通車日期延後，但相關改善方案，卻遲至1個月後，仍未有結果，台中市交通局長葉昭甫29日指出，目前已邀請專家成立「捷運故障審查委員會」，審視北捷局改善作業，相關作業都在同步進行，安全是通車唯一原則，決定中捷所有36根車廂軸心將全部更換。

有人質疑，為何軸心壞了，再換一個不就好了？葉昭甫表示，因為這可能不是單一個案，當初要求北捷檢測，就是為了確定是單純就是那隻軸心壞了，還是所有的軸心都有問題？經檢測發現有強度不足問題，因此認為已是通案，必須認真妥善處置。

葉昭甫說明，為了確保斷裂原因，除了斷裂那隻，之後又再請北捷局再送了一隻合格件送測，且要求檢測單位，須為國內有知名度、公正的第三方單位，交通局也每天追進度，但因已到年底，檢測單位業務量也蠻多的，不過原因的確認才是最重要，市府才會不斷針對各種檢測追加，如碳粉、超音波、物性、化性，甚至破壞件、合格件的檢測等等，因為相關測驗都在平行作業，並非進度緩慢，而目前北捷局提出的改善方案，傾向於36個車箱軸心都需要更替，但更替前原因確認就很重要，以此的改善作為，才能符合捷運安全通車的必要條件，

葉昭甫也說，捷運事故審查委員會已經成立，審視北捷局改善作業，必須以第三方的角度審視，從11月21日後相關事件發生時，大家相關作為、以及有那些地方，還可以加強，將找包括機械、材料、軌道等相關領域專家組成，確切的委員名單將在召開會議後公布。這些部分都是為了儘速讓我們的捷運儘快的安全上線，

(中時 )