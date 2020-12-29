理專挪用客戶資金又一案。金管會29日公布，國泰世華銀板橋分行洪姓專員在2016年3月到2020年3月之間，將客戶保單解約及基金贖回，資金匯入親友帳戶，共有四名客戶、涉案資金達1,732萬元，金管會對國泰世華銀開罰1,200萬元，且停止板橋分行受理新客戶投保及投資基金一個月。

同時國泰世華銀亦要增提0.24倍作業風險資本，造成其資本適足率會從16.13％，降到15.93％，相當於要增資35億元的效果。

此案雖為國泰世華銀自行發現，但因為理專違法時間達四年一個月，挪用1,732萬元，因此還是必須開罰；銀行局副局長林志吉表示：「國泰世華銀算是有警覺，理專十誡之後，此名理專挪用只有一次。」

金管會認為國泰世華銀二大罪狀，一是未完善建立內控制度，二是未確實執行內控制度。

在未完善建立內控制度方面，有三缺失：

一是沒有建立理專代理客戶存匯的控管機制，即非本人交易時，國泰沒有電話照會，讓洪姓理專挪用客戶基金本金，但以存回配息及文字備註，讓客戶誤信基金還在，或保單早已贖回，但理專匯息給客戶帳戶，註記壽險公司配息，讓客戶誤以為保單仍有效。

二是沒有建立異常交易確認機制，對合作保險公司解約金額達200萬元或縮小保額領回金額達50萬元，要辦理照會，卻未就異常交易確認客戶真意，讓洪姓理專可以利用客戶信任，讓客戶簽署解除保單或減額繳清的文件，挪用資金。

三是未建立理專及其關聯戶，與客戶間的資金往來的監管機制，2019年10月理專十誡之後，每天要產出IP位置控管報表，監控理專與經管客戶有無使用同一IP的位址進行網銀交易，但國泰世華銀在理專關聯戶的監管機制仍有不足。

在未確實執行內控制度部分，亦有三缺失，一是二人共訪免電話照會機制，沒有落實「四眼原則」的牽制機制，即洪員的主管沒有落實緊盯照會流程，造成理專有機會新增客戶約定轉入帳戶，可挪用資金；辦理保險作業，沒有落實客戶保險需求及適合度分析。

二是沒有落實員工生活考核，三是員工異常行為沒有處理及追蹤，即洪姓理專有臨櫃存現金，且備註存款息時，主管有向客戶了解情況，但客戶表達無異狀，即未再持續追蹤查核。

(工商 )