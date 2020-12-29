警政署表示，「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」於2021年元旦上路，已要求各警察機關積極辦理區間測速國家標準檢測工作，務必提升科技執法設備公信力，確保駕駛人權益，並兼顧交通安全與執法公信力。

警政署交通組指出，國內區間測速自2018年於新北市萬里隧道啟用2年來，全國共有18處區間測速裝置陸續加入執法，不過2020年4月在台61西濱公路彰化段發生區間測速校時爭議事件後，除新北市4處，包括萬里隧道、北宜公路、台64線快速道路、新店區環河路)，經「財團法人全國認證基金會」認可的第三方公正單位檢測通過繼續執法外，其餘均暫停執法。

研究發現，區間測速裝置對於減少違規及降低交通事故發生，有顯著成效。以新北市萬里隧道及北宜公路為例，新北市萬里隧道於2018年7月實施後與實施前系統測試期間比較，月平均違規件數比較，比例降低97.31％，月平均事故數降低88.89％。

再以台61西濱公路彰化段為例，暫停執法後該系統仍持續運作測試，比較前後各3個月，今年2至4月與5至7月，暫停執法後事故增加15件，增幅達250％，另超速行為增加1,092件，增幅達121.60％。

警政署統計至今年12月止，全國建置區間測速裝置組數計37處，為加快檢定程序，警政署已協調經濟部標準檢驗局自12月1日起，開始受理各警察機關區間測速裝置的國家標準檢定，將持續督導各警察機關積極辦理檢定事宜，要求每處區間測速裝置執法系統均須通過國家標準檢測，於實施執法前加強宣導，同時在政府資料開放平台及各機關網頁，均應明確公告實施日期、測速詳細路段與地點，依法設置相關警告標誌，盼民眾支持配合，共同維護用路人安全。

警政署說，科技執法為警政署的前瞻政策，具精確、效率、安全、永續、公平等效益，可矯正駕駛人僥倖心理，減少警力的負荷與風險。執法是維護交通安全的手段，開單不是目的，警察機關藉由「區間測速裝置」科技設備展現效率執法，希望減少交通事故發生，守護用路人及員警執勤安全。

(中時 )