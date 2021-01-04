台北市議員鍾沛君因「右肺異常增生變化」，今（4）日緊急動手術，她在臉書透露，25歲那年，媽媽、阿姨因肺腺癌相繼離世，餘生都必須對抗那道看不見，卻如影隨形的「終點線」。對此，胸腔內科黃翰禮醫師表示，3大因素是肺癌高危險群、出現8大症狀需緊急就醫。

根據衛生福利部統計顯示，近40年來，肺癌始終位居台灣10大癌症死因第一名，且威脅性隨著年紀的增長而提高，肺癌儼然已成為台灣新一代的國病。許多民眾過去熟知的國病是發生比率較高的肝癌，但相比之下，肺癌的死亡率高出肝癌許多、存活率較低，反而對國人的健康威脅最大，因而被稱為台灣的「新國病」。

衛生福利部基隆醫院胸腔內科黃翰禮醫師指出，肺癌早期症狀並不明顯，容易被民眾忽略，或以為是其他疾病造成，因而延誤診斷及治療的黃金期。

◎罹患肺癌的高危險群：

（一）菸品危害

1、「吸菸」是肺癌最大的危險因子，約占70%到80%。

2、世界衛生組織指出，若與吸菸者同住，暴露在二手菸的環境下，會增加得到冠狀動脈心臟病及肺癌的風險，比一般不抽菸的民眾高出20%到30%。

3、近年研究證實，三手菸也會對人體造成危害，尤其是嬰幼孩童：

（二）特殊環境

1、長期暴露在重金屬物質、廢氣或石綿等環境下工作的族群。

2、常煮食的烹飪者，因暴露在廚房油煙下，即使本身沒有吸菸的習慣，亦有較高的罹患風險。

（三）相關疾病或家族史

本身患有氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等肺部相關疾病者或有肺癌家族史者。

黃翰禮醫師說，若民眾已知本身為高危險群，應定期篩檢或做定期預防性追蹤等評估，若出現8症狀，建議民眾應儘速就醫，以利及早診斷與治療。

1.出現持續咳嗽

2.咳痰帶有血絲或咳血

3.呼吸急促且出現喘鳴聲

4.持續胸痛

5.聲音沙啞

6.骨關節疼痛

7.無預警的體重下降

8.食慾不振

黃醫師表示，台灣目前治療肺癌的方式相當多元，視不同的分期來決定治療的方式：包括手術切除、化學治療、放射線治療、標靶治療及免疫治療等等，民眾可與主治醫師討論，決定適合自己的治療方式。

(中時新聞網)