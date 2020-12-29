劉光哲作品(政院提供)

劉光哲作品(政院提供)

劉光哲作品展出是丁怡銘卸任前特別安排(政院提供)

氣象局發布入冬首波寒流，但行政院卻傳來暖心故事，20年前因公殉職的新聞局攝影劉光哲，兒子劉耕瑜因著發言人室的安排，看到父親的攝影作品被公開展出，讓現在也在發言人室擔任美編的他，心裡有著滿滿的暖意，原本不知道新聞局就是發言人室的前身，「沒想到跟爸爸在同一個地方工作」。

發掘這段悲傷故事的，是前行政院發言人丁怡銘，在卸任前半年，丁怡銘因為祕書的關係，得知劉光哲當年因公殉職，劉光哲走時，留下兩個小孩，大的5歲、劉耕瑜才半歲，劉耕瑜的母親沒有再嫁，而是獨力扶養兩個孩子長大，丁怡銘當下決定為他們做點事。

丁怡銘不動聲色，私下交待新傳處同仁，打算以展覽劉光哲作品的方式，給劉耕瑜一個意外驚喜，沒想到新傳處同仁竟找上劉耕瑜，還請他挑選父親的作品，讓原先低調的安排被迫提前曝光，也讓丁怡銘懊惱不已。

對於長官的細心體貼，劉耕瑜曾向丁怡銘表達謝意，並轉達母親為此深深的觸動，沒想到過了這麼久，還有人會記得爸爸。自已整天待著的發言人室，前身竟是新聞局，也等於跟爸爸在同一個地方工作。

現在的發言人室外牆延伸到一樓的樓梯牆面，都掛著爸爸當年的作品，儘管寒流即將來襲，這股心中的暖流肯定讓劉耕瑜無所畏懼。

(中時 )