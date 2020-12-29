謝長廷今晚臉書發文。（摘自謝長廷臉書）

陳以信今晚臉書發文。（摘自陳以信臉書）

駐日代表謝長廷、國民黨立委陳以信今晚在臉書隔空「吵架」。原因是陳以信昨在臉書以日本首相菅義偉潑冷水台灣說能否加入CPTPP之事，談到謝長廷曾說「日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持我們，他們內部雜音會很大。」謝長廷今晚在臉書否認說過「日本政府支持台灣加入CPTPP」，要求陳以信今晚12點前回答；陳以信隨即在臉書回應，把CPTPP和開放日本福島五縣市食品進口，兩件事講在一起的不是謝長廷嗎？請大家自行判斷。

陳以信昨在臉書說，日本首相菅義偉日前接受NHK專訪時，曾被問到明年日本作為CPTPP的輪值主席國，「是否贊成中國大陸、韓國、台灣新加入CPTPP？」菅首相回了軟釘子說：「若沒有11個參加國的了解就無法簡單加入」、「TPP細則多加入有相當難度」、「雖然很多國家想加入，必須逐一徹底考慮」。菅首相此語明顯潑冷水，表示其他國家想要加入沒有那麼簡單。

陳以信說，然而奇怪的是，我國駐日代表謝長廷最近不是才說：「日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持我們，他們內部雜音會很大。」請問謝代表認為菅首相的清楚表態只是「內部雜音」嗎？人家都已清楚點明，CPTPP的加入是採共識決，因此所有國家（包括台灣）想要加入的關鍵在於「11參加國的了解」。

他說，菅首相這段話更證明：第一，日本並沒有特別支持台灣加入 CPTPP。第二，台灣能不能加入和是否開放福島五縣市食品進口台灣沒有關係。換言之，菅首相並未說支持台灣加入，請問謝代表那句所謂「日本支持」到底從何而來？

謝長廷今晚在臉書以「期待台灣社會有一個文明的對話模式」發文，內容全文如下：

一、陳以信立委昨日在臉書說「日本菅首相並沒有說支持台灣加入CPTPP，質問我說的「支持」兩字從何而來。我也以臉書回答：「我並沒有說過日本曾表示支持台灣加入CPTPP，如果有，請尊敬的陳以信委員舉出來」。這個爭點很明確：「謝長廷到底有沒有說過日本政府支持台灣加入CPTPP 」？有的話舉出來就一刀斃命，沒有的話就承認錯誤，這才是文明的辯論模式。

二、今天網路突然出現大量的圖片和字卡，不但使用我的照片，還是質問：「月初才說日食會有影響台灣加入CPTPP」「那你在駐日來三小？」這是典型的轉移焦點的潑墨戰街。稍有邏輯思考能力的人就看得出來：

1、他們舉不出我說過「日本政府支持台灣加入CPTPP」的證據。

2、我月初的確說過日本人食品問題會影響台灣加入」的話，不但沒有矛盾，而且邏輯一貫。

3、「那你駐日本三小？」這是可以質問的另一個問題，我可以回答，但現在不想隨其轉移焦點。先要確定第1點的事實已經清楚，不然我回答了，明天又再生出另一個問題，這種死纏爛打的方式形同？街混戰，不是文明的對話方式，也對追求真相沒有幫助。

我還在等陳委員的回答。如今晚12點為止沒有回答，那就可以推出定陳委員舉不出証據，但至少他也不像少部分人那樣厚顏繼續亂扯，所以第一爭點至少釐清。如果陳大委員也質疑我駐日本做了什麼事。那是第二題，我當然也應該回答。

陳以信今晚隨即上臉書回應，內容全文如下：

有人告訴我，謝長廷代表在臉書上要求我貼出證據來，老實說我覺得很奇怪。難道把CPTPP和開放日本福島五縣市食品進口，兩件事講在一起的不是他？底下這則新聞內容大家可以自己看。

我是認為，明明兩件事沒有連結關係，謝代表偏偏要混為一談，這會對國人造成誤導，易讓國人以為開放福島五縣市食品進口後，日本就會支持台灣加入CPTPP，事實上這種可能性微乎其微。別說CPTPP章程規定，申請加入必須獲得全體11個締約國同意，日本雖然是明年輪值主席國，實際上也沒有多少協助台灣加入的個別權力。

其實台灣想要加入CPTPP，這會是非常複雜而困難的談判過程。不只國內諸多法規必須調整，國內市場要有開放準備，與11國個別諮商更是非常不容易，尤其現在兩岸關係不好，一旦北京決定從中作梗，隨便說動一個締約國來反對，台灣就無法加入了。換言之，台灣不能小看此事難度，謝代表更不該簡化問題，把開放福島五縣市食品的議題，硬扯上台灣加入CPTPP的議題，這樣只會治絲益棼，最後兩件事都搞砸，對台灣一點好處都沒有？

(中時 )