金曲歌后艾怡良首度挑戰演技，就登上了電影女主角，在賀歲片《我沒有談的那場戀愛》中，不僅糾纏於吳慷仁、傅孟柏雙視帝的情感漩渦，還與金馬影后謝盈萱、金鐘視后鍾欣凌對嗆尬戲，事後也贏得雙后驚訝地大讚：「有慧根！」

《我沒有談的那場戀愛》活生生血淋淋地呈現辦公室生態，艾怡良飾演能力強但人緣差的「面癱姊」，是讓鍾欣凌頭痛又不可或缺的得力屬下，不過長官鍾欣凌是隻深藏不露的笑面虎，為了對付死敵謝盈萱，把剛直的艾怡良直接送去讓2人當面對嗆。

和2個實力派前輩尬戲，艾怡良自認「沒有實力演技、只有真情真意」，只好什麼都來真的，想盡辦法「把自己弄到真的很生氣」，因此該場戲開拍前她先花了半個小時用英文跟空氣吵架。第一次試戲，鍾欣凌就發出了一聲讚嘆「矮油」，整場拍攝結束後，謝盈萱也忍不住跟導演徐譽庭耳語：「真的不錯耶！」

事實上當初公布女主角是艾怡良之後，徐譽庭就接到了各式各樣的「關心」，搞到自認很會選角的她後來都有點懷疑：「為什麼會找艾怡良？」開拍後艾怡良的表現一路得到劇組的肯定，尤其完全犧牲色相把自己搞到又醜又臭臉的敬業表現，更是讓大家都「憐愛」不已。

而她為電影中的角色量身刻畫的主題曲〈我這個人〉，以都會女子外表冷漠、內心脆弱的孤獨感為主題，博得高度共鳴，一上線就獲得好評，攻佔各大排行榜前十名寶座，艾怡良在台北市政府跨年晚會上的首唱也獲得各界好評，團隊乘勝追擊推出歌曲MV，在寒流襲擊溫暖樂迷的心。

艾怡良看著自己飾演的郭勤勤，覺得她就是個倔強的女孩，明明不想單身，卻因為倔強錯而失很多事情，而這些固執要改，有時也為時已晚。很多時候我們都知道自己有什麼問題，但是我們都一直活在那些問題裡。保護色一定有瓦解的時候，也許面對脆弱不見得堅強，但是我們也不得不面對。

最新發佈的MV，也是艾怡良與導演香菇首度合作，畫面中從鏡中看自己的虛實與唯美，穿插關鍵的電影畫面，艾怡良總是一個人在漆黑空盪的辦公室裡加班，寂寞的身影是許多上班族的真實寫照，而與吳慷仁在合作電影之前，從未和艾怡良合作過，這次也讓艾怡良直呼賺到一個新的MV男主角。

該片將於2月10日在台上映。

(中時 )