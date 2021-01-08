曹蘭在《揭大歡喜》反串霸氣男人，造型模仿日本導演北野武。（海鵬提供）

曹蘭、鍾欣凌「金銀配」的愛情像吊鋼絲七上八下。（海鵬提供）

國片《揭大歡喜》8日釋出「金銀配」前導預告，曹蘭、鍾欣凌大銀幕談愛首度曝光，不僅演技到位，喜感更是渾然天成。片中反串霸氣男人「金A」的曹蘭，造型其實模仿日本導演北野武，不僅添鬚外加電棒燙，還脖纏999金鍊，金光閃閃、兄弟味十足。在連續劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演婆婆的鍾欣凌，則挑戰演出春心盪漾的旅店員工「銀子」，煞愛模樣十分逗趣。

片中兩人堪稱是「愛情行動派」，不僅一見鍾情，愛情更要天長地久，談愛浪漫精準、絕不拖泥帶水，成為全片最速成的天作之合。曹蘭反串女主角羅琳（郭雪芙 飾）闊氣叔叔，她為能霸氣演出，特地前往西門町「男士純理髮」做電棒燙，果然燙出黑道大哥三分風貌。卻因身型太過嬌小，十多套襯衫西服一縮再縮後，最後以一襲蝴蝶花襯衫成功吸睛。

鍾欣凌片中的三款旗袍，則是專程赴上海訂製。爆笑的是，該批旗袍已按最大號訂製，仍不敵鍾欣凌豐潤身材，只得一再「加碼」演出。而兩大喜劇天后宛如「王哥柳哥」般的絕妙組合，除笑果十足，更使「金銀配」一出場即成為全片最吸睛的一對佳偶。

兩人在片中雖一起大吊鋼絲、浪漫談愛，實際際遇卻大不相同。身型嬌小的曹蘭「一飛沖天」，吊鋼絲輕鬆搞定。鍾欣凌吊鋼絲時，則全場戒慎恐懼，搞得她心中也七上八下。最後工作人員全員出動緊拉鋼絲，才得以讓她安穩地開心演出，跟曹蘭飛天談愛。該片預計3月全台上映。

(中時 )