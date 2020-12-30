今年來中國股市漲勢鮮明，深圳綜合指數大漲逾3成，滬深300指數也上漲23%，在多頭行情的環境中，主動選股的大中華基金績效更為傲人，統計今年度31檔國內投信發行的大中華基金平均報酬率高達39%，若以滬深300指數為基準，有近9成、27檔大中華基金績效勝過同期大盤表現，前十強基金報酬率更是自45%起跳。

國內投信發行的績優大中華基金包括：安聯中國策略證券投資信託基金、群益華夏盛世證券投資信託基金、群益中國新機會證券投資信託基金、復華華人世紀證券投資信託基金、富蘭克林華美中華證券投資信託基金、安聯中華新思路證券投資信託基金、保德信中國品牌證券投資信託基金、富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金、統一強漢證券投資信託基金、野村中國機會證券投資信託基金等。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，有鑑於中國資本市場逐步開放，外資及境內專業機構投資人占比逐步升高，將是驅動A股市場更加健全及穩定的來源，且外資及法人機構選股往往著重於業績表現優異的個股，可預期長期營收穩定的大型股將吸引資金活水挹注，成為首要受惠族群；再者，今年下半年中國基金發行熱度升溫，預估全年偏股基金增量規模上看兆元人民幣，而經理人選股方式將著重於業績表現優異的個股，可預期大型股亦為境內主力資金首要的配置標的。

許智洋進一步說明，在中國資本市場逐步開放之下，A股市場的投資者結構亦逐年改變，雖然現階段散戶比重仍高，但外資或機構資金規模及占比逐年增長，成為A股增量資金的主要來源，未來MSCI等國際指數納入A股權重持續調高，預期外資流入尚有逾4倍的成長空間；觀察目前外資持股市值當中，滬深300指數成分股占比約8成之多，再次凸顯外資偏好相對穩健的大型股之趨勢。

雖然近期中國監管當局將對阿里巴巴展開涉嫌壟斷的調查，且年關將近，市場觀望氣氛相對濃厚，不過，許智洋表示，近期不論是中國經濟數據及企業獲利表現，均反映出中國經濟動能持續增強，預估2021年中國股市將延續穩健復甦態勢，成為A股重要的基本面支撐，配合美元弱勢、人民幣匯率走強趨勢不變，可望進一步吸引國際資金挹注，進而創造推升A股逐步墊高契機。

(時報資訊)