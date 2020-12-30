明年二月中就是農曆年，中華航空根據過去慣例，外站人員都是農曆年過後才開始休假，陽明海運、萬海航運與德翔海運則是讓外站人員農曆年期間回台過年，今年因為疫情，各公司駐外高階主管考慮回台一趟因疫情管制措施，要耗掉四星期隔離時間，多數放棄回台過年或休假。

華航表示往年農曆年期間都是業務最繁忙的時候，會暫停休假，年後再安排休假，今年雖因疫情，還是有安排外站人員返國休假，陽明與德翔都有給回台休假人員14天隔離假，返回工作地則是居家辦公，但必須分梯次安排。

華航駐大陸高階主管表示，回台一趟光隔離就耗掉四個星期，根據大陸官方規定，如果搭乘的航班有確診旅客，還需要加一周的居家檢疫，而住在檢疫旅館哪都不能去，就像坐牢，公司工作也不允許休息那麼久，乾脆放棄回國。

陽明海運駐大陸高階則指出，公司派在大陸的人不少，必須分梯次輪流休假，考慮休一次假要隔離四周，還是決定放棄回國過年。

德翔海運則是經過調查，僅有四成駐外人員決定回台灣過年，對於外派的員工，因為疫情因素，公司儘量不做調動，有缺也會考慮員工外派意願，如果沒有人選，就當地覓才。

(工商 )