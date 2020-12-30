中租-KY(5871)旗下合迪公司29日完成3年期60億元聯合授信案募集，由中租-KY暨合迪董事長陳鳳龍與土銀董事長黃伯川代表銀行團簽約。陳鳳龍指出，此次資金將用於償還金融機構借款，支應營建、運輸產業財務融資服務所需。

此次聯貸案資金募集3年期60億元聯貸案，由土銀擔任統籌主辦銀行，並由華銀、合庫、台企銀、上海商銀、永豐銀、兆豐銀、彰銀、新光銀、農業金庫共同參與，各參貸行對合迪公司長期務實經營均予認同與肯定。

中租控股不畏新冠肺炎疫情，2020年營運穩健成長，前11月自結合併營收540.35億元、年增1.56％，歸屬母公司稅後淨利153.75億元、年增8.27％，每股盈餘（EPS）11.13元，均續創同期新高。觀察各地區獲利，台灣、中國大陸及東協分別成長20％、11％、11％。

而合迪創立至今已超過30年，主要經營吊車、營建機具、重車、遊覽車、小客車、小貨車等數項機具設備的分期付款買賣與租賃業務，及營建砂石及鋼筋金屬等各類大宗建材、押標金、企業周轉金的分期融資業務，主要提供營建、運輸產業的財務融資服務。

合迪近年來開發代開立進口信用狀、國內應收帳款受讓管理、原物料分期付款買賣與租賃等新業務，提供營建與運輸業者更迅捷、符合其需求的多元服務，並持續進行簡化作業流程、加強人員訓練等提升團隊服務效率的改造工程。

合迪去年推出的「卡車幫」平台，針對卡車司機提供車貸、油價優惠產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，成為生態系概念，持續開發對客戶最有價值的新業務，成為客戶讚譽的金融夥伴。

合迪目前實收資本額78.35億元，今年前11月自結合併營收88億元、年增達22.3％，改寫同期新高。前三季歸屬母公司稅後淨利21.1億元、年增達19.58％，每股盈餘（EPS）約2.69元，優於去年同期2.25元。

(時報資訊)