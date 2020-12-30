大陸股市30日開市個別發展，上證指數開市偏軟。

香港信報報導，上證指數30日開市報3,375點，跌4點，跌幅為0.12％；深成指開市報13,970點，上漲不足1點。

滬深300指數開市報5,037點，跌4點，跌幅為0.1％；創業板指數開市報2,828點，漲15點，漲幅為0.53％。

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(工商 )

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