A股開市個別發展 滬指偏軟 10:302020/12/30 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市30日開市個別發展，上證指數開市偏軟。 香港信報報導，上證指數30日開市報3,375點，跌4點，跌幅為0.12％；深成指開市報13,970點，上漲不足1點。 滬深300指數開市報5,037點，跌4點，跌幅為0.1％；創業板指數開市報2,828點，漲15點，漲幅為0.53％。 股價指數期貨贏家專欄－疫情發燒 生醫產業吸睛 台指期突破壓力 型態轉強 (工商 ) #開市 #個別 #偏軟 #上證指數 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所 研議放寬IPO條件、SPO彈性 04:102020/12/30 證券．權證 權證星光大道－永豐金證券 聯發科 5G撐腰出貨旺 04:102020/12/30 證券．權證 台股早盤開高 傳產鋼鐵股領漲 09:202020/12/30 財經 散戶進擊 當沖戶逼近13萬 04:102020/12/30 財經要聞 聚焦綠能 拜登概念漲勢再起 04:102020/12/30 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－油價震盪 緊盯OPEC＋減產協議 04:102020/12/30 證券．權證 疫情帶動變革 科技股成要角 04:102020/12/30 投資理財 福邦證券IPO業務大爆發 04:102020/12/30 證券．權證 制裁大陸達最高點！356陸企遭表列封殺 反有助港股壯大 09:152020/12/30 兩岸 美國拜登時代 聚焦ESG題材 04:102020/12/30 投資理財 萊豬釋憲 嘉義市將開第一槍 04:102020/12/30 焦點要聞 財經熱門新聞 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ - 財經 德媒譽陸是疫情最大贏家 經濟學者：還有2點要克服 - 財經 對陸貿易被打爆？ 傳澳秘謀1招報復 卻可能搞死自己人 - 財經 大同董座快閃藏內情1／林文淵50天惹毛所有人內幕 3大股東秒破冰聯手逼退 - 財經 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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