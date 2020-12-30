人幣中間價跌126個基點 人行400億逆回購 10:302020/12/30 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價30日報6.5325元，較29日6.5451元，上調126個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公開市場30日進行人民幣（下同）400億元7天期逆回購，規模較前28日和29日的200億元有所增加。據此計算，30日淨投放量也放大至300億元。 1月1日為元旦假期，當日到期的逆回購將順延至1月4日交收，因此12月28日當周統計逆回購到期範圍僅為28日至31日，共計400億元，每日均為100億元。 鋼鐵人升空 躍居多頭指標 天母人歸巢!鐫月5個月被買到剩個位數 (工商 ) #逆回購 #基點 #元旦假期 #人幣 #中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 十三五城底掘金 開發達8兆人幣 04:102020/12/30 產業財經 元旦第一道曙光在蘭嶼 全台16大景點日出時間出爐 12:072020/12/30 生活 《科技》台行動裝置保險H1破百萬張 三星推Samsung Care＋ 12:502020/12/30 財經 陸港觀盤－投資中資美元債 聚焦三大重點 04:102020/12/30 全球財經 台指期突破壓力 型態轉強 04:102020/12/30 證券．權證 長榮、華航 1月停飛倫敦 04:102020/12/30 產業．科技 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ 09:292020/12/30 財經 歐風小頑童換芯更節能，2021 Suzuki Swift Hybrid 1.2 10:532020/12/30 汽車情報-新車試駕 人幣N字走勢 2021有望見6.3 04:102020/12/30 焦點新聞 《期貨》三大期指皆墨 1月台指期開低7點 09:092020/12/30 財經 沃旭引進大咖 投資彰化風場 04:102020/12/30 財經要聞 財經熱門新聞 華為消失後 驚傳5奈米大爆單？台積電呃…封口了 - 財經 中澳貿易戰升級軍事衝突？澳執政黨議員籲及早準備 - 要聞 台積電衝525元助攻 台股收盤狂漲215點 明封關再戰新高 - 要聞 - 工商 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ - 財經 陸若續出手 學者曝澳下場：經濟成長永難重返疫情前 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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