人民幣兌美元中間價30日報6.5325元，較29日6.5451元，上調126個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公開市場30日進行人民幣（下同）400億元7天期逆回購，規模較前28日和29日的200億元有所增加。據此計算，30日淨投放量也放大至300億元。

1月1日為元旦假期，當日到期的逆回購將順延至1月4日交收，因此12月28日當周統計逆回購到期範圍僅為28日至31日，共計400億元，每日均為100億元。

(工商 )