擔心歐美疫情，美股新年開局破頂後倒跌，道指更一度跌745點，三萬點大關失而復得，但紐交所突宣布對不再對中資三大電訊股實施除牌，令港股5日挫322點後曾一度倒升。

香港信報報導，受美股所累，恒指5日開盤跌191點報27,281點，跌幅曾擴至322點，低見27,150點，但紐交所突宣布取消大陸三大電訊商除牌，港股收復失地，一度升不足1點，高見27,473點。

但A股上證未能維持升勢，令恒指再度回落。恒指半日收報27,388點，跌83點或0.3％；國企指數跌10點或0.1％，報10,712點；恒生科技指數跌63點或0.75％，收8,426點，大盤成交1,185.88億港元。

藍籌個別發展。友邦跌2.1％；平保降1.7％；工行跌1％；阿里巴巴旗下蝦米音樂2月停止服務，阿里中午挫2.8％；港交所獲花旗升目標價至500港元，盤中再創新高，中午漲2.2％；新地升2.7％；騰訊漲1.3％。

受紐交所消息沖喜，中移動半日飆5.5％；中國聯通勁彈6.7％，為升幅最大藍籌；中國電信也彈高5.7％。其他涉川普政府禁止美國投資軍方背景的中國企業的相關股份亦上長，中國中車升6.4％；中鐵建升4.5％；中交建升3％；中通服升3.9％。

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