周一美元持續反彈，美國公債殖利率大漲，以及對更多激勵措施將提振這個全球最大經濟的憧憬，促使部分投資人減少作空的押注，帶動美元進一步遠離最近創下的多年低點。

總統當選人拜登將於1月20日宣誓就職，加上民主黨拿下國會兩院控制權，基於這個完全執政的優勢，拜登承諾將追加數兆美元的疫情紓困措施。

受此激勵，美國10年期指標公債殖利率在今年上漲逾20個基點，升至1.1187% ，帶動周一美元兌日圓站上一個月新高，報104.095日圓，利率升高促使部分美元空頭停手。

澳元與紐西蘭元兌美元均下跌逾0.5%，報1周新低，而歐元與英鎊兌美元跌0.3%，觸及兩周低點。

一歐元目前報價兌1.2183美元，上周一度升至1.2349美元。

自去年3月觸及3年新高以來，美元指數下跌了逾12%，但上周已從近3年低點反彈1.2%，周一持穩於90.291。

在離岸交易中，美元兌人民幣上漲0.15%，報6.4746元人民幣。

美元兌新加坡元升至兩周高點1.3288元新加坡元。此外，泰銖、馬來西亞令吉與印尼盾也都走跌。

澳洲國民銀行外匯策略部門主管Ray Attrill表示，他尚未壓寶這波反彈，因為殖利率的變動往往需要一段時間才能反映在貨幣市場上，且擴大激勵絕非確定無虞的事，而其他打壓美元的因素也仍然存在。

(時報資訊)