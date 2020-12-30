2020年12月臺灣採購經理人指數PMI、NMI，今（30）日公布分別為61.3、55.0，持續擴張速度又快又急，顯示廠商看好短期的景氣好轉，中華經濟研究院長張傳章表示，從最新調查可以看出，廠商對於後續景氣走向仍然十分樂觀，估計目前滿手訂單的熱度會持續到2021年第二季。

臺灣採購經理人指數的問卷調查中，有一項廠商對於「未來六個月展望」的看法，在製造業部份，12月指數續揚6.5個百分點至69.9，中華經濟研究院指出，此為2012年7月創編以來最快擴張速度！代表廠商對現在景氣看好，對未來6個月的景氣更是看好。

就製造業個別產業看未來六個月的景氣望，中華經濟研究院助研究員陳馨蕙指出，電子暨光學產業（70.5）、基礎原物料產業（71.3）、電力暨機械設備產業（74.4），這三個產業的未來展望指數皆來到70.0以上的擴張速度，指數分別續揚9.6、5.7與12.5個百分點，「是產業『熱中之熱』！」。

交通工具產業今年上半年受疫情影響大幅衰退，中經院指出，來到下半年看未來展望指數已連續3個月維持在70.0以上擴張速度，且指數攀升0.7個百分點至72.7，都可以看出產業景氣全面回升的力道。

陳馨蕙並指出，出口廠商的搶櫃現象，使得非製造業八大產業之中的運輸倉儲業，未來六個月展望的指數在12月擴張速度達到66.1，估計在2021年第二季都無法紓緩出口廠商的龐大需求。至於央行部會打炒房措施恐受影響的營造暨不動產業，未來六個月展望的指數也仍有57.4，維持景氣擴張，沒有受到嚴重打壓。

(工商 )