為迎接即將到來的農曆年節，喜憨兒基金會推出「金牛迎新春」系列禮盒，每顆糕餅用料紮實且口感細緻，皆由專業師傅帶領庇護工場的憨兒們參與製作，1月8日前訂購，不限盒數享早鳥88折優惠。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，基金會對於憨兒們，在工作訓練上投入加倍的支持與陪伴，針對他們的能力進行「工作設計」與「流程改造」，讓憨兒們能在安全的環境中學習，儲備外出就業的能量。

中正小作所的憨兒阿豪在米禮盒包裝流程中，除了要操作機器做最後的真空作業外，更要做產品最後的品管，當真空機把米袋壓縮完成後，阿豪會仔細檢查，確認是不是漂亮完整的四方型，如有一點點瑕疵，就會豪不考慮的重做，對工作可一點也不馬虎。

為迎接農曆新年，喜憨兒「金牛迎新春」系列禮盒，包括甜Q心禮盒裡面有鳳梨酥三顆，葛蕾鬆塔三顆，搭配夏威夷豆與蔓越莓口味牛軋糖各一盒。另有小作所憨兒們參與包裝出貨的sefun咖啡禮盒。

十穀米禮盒內含高雄139號現碾富里米及越光十榖米各2包，選用當期鮮採新米再加入包含糙米、燕麥粒、及綠豆仁等10種穀物調配而成，及4種口味的花草茶禮盒，熱沖冷泡都適合。

(中時 )