台灣過去曾為亞洲四小龍之一，經常被鄰國作比較。近日，一名網友表示，工作業務需求，需與韓國人吃飯，當中一名韓國人卻酒後吐心聲表示，要不是工作關係真的不想來，令他相當錯愕「台灣真的比韓國差嗎？」

原PO昨（29）日PTT八卦板指出，因工作業務往來關係，經常與韓國客戶應酬，席間酒過三巡，某位韓國人看似有些感慨表示「要不是工作關係，根本不想來台灣，未來更不可能在一個比韓國落後的國家定居」。

這段話聽在原PO耳裡有些震驚，去過韓國旅遊幾次，並沒有感覺韓國比台灣進步，「有為何會讓對方有這種感覺，八卦嗎？」

貼文曝光後，多數網友都認同台灣的確落後韓國的事實，台灣經濟、科技及文化沒有一項贏韓國，且韓國已是10大經濟體，台灣卻還在20幾名，更指出，台灣除了疫情控制好之外，現在的狀況大概只能跟越南平起平坐。

不過，也有另一派人認為台灣沒有輸，韓國人生活相當辛苦、喜歡打腫臉充胖子，但也有人透露認識韓國人，幾乎都羨慕台灣滿街雙B、治安良好，最重要的是還有滿滿的人情味。

(中時新聞網)