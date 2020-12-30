中央流行疫情指揮中心今公布防疫紀錄片《我們》，影片中娓娓道來從去年底以來的防疫作為。12月31日，疾管署署長、副署長們就一起召開記者會，1月下旬，指揮中心成立，馬不停蹄奮戰至今。行政院長蘇貞昌今特別現身記者會表示，「台灣這次防疫成功，可以和中國比下去，是因為他們蠻橫專制，而我們是民主、自由、透明」。

指揮官陳時中表示，防疫的戰役不好打，面對太多未知，不管是病毒、人情世故、世界的情況等，我們走過來了，未來還有很多的仗要打，但我們有信心度過這一切。行政院長蘇貞昌表示，我是一個很用感情的人，這個影片裡面還少一段，應把記者朋友們認真堅守崗位，讓大家看到。這次防疫成功，可以和中國比下去是因為他們是蠻橫專制，而我們是民主、自由、透明。

蘇貞昌表示，透過百年大疫，我們看到台灣人、台灣這個國家了不起。過去我們因為很多政治的原因而看不起，但這次的防疫讓大家看到民主自由公開透明的國家，能面對不可知的疫情時多麽有利，世界各國都看到台灣在不可知的百年大疫中，不但能自己安全，也能幫助需要的人。

蘇貞昌表示，疫情之下，台灣人更知道團結一致就能更有力，保護了自己的家人也保護了自己的國家，我以這個國家為榮。這個影片紀錄了不只是辛苦、充滿挑戰的一年，而是台灣經過這次的事情更加團結，也讓世界看見台灣辛苦累積的智慧、能力，希望台灣的制度、精神、風格，讓世界知道人類可以互相幫助的，希望大家看完影片，知道我們怎麼走過來，知道怎麼面對將來。

(中時 )