南投縣私立同德高中29日邀約縣內各公立高中校長至日月潭共同舉辦南投區高中『共好』策略聯盟，期盼將南投縣內學子盡可能留在南投各高中就讀，六校攜手共創更亮麗的升學榜單，並共同許南投縣的學子一個美好的未來。

近年來，由於升學學制轉變，南投縣內高中也是「繁星」遍地開花，錄取醫學系及國立頂尖大學都不再是遙不可及的夢想。縣內六所高中盼透過團結，培育縣內學子，為南投留住人才，鼓勵南投學子就近入學，無須舟車勞頓、在外住宿。家長亦可以隨時掌握學生於青少年時期之成長與蛻變。六校希冀透過提供學子全面優質的學習選擇，創造「沒有城鄉差距，資源帶入南投，共創升學佳績，創造六校共好」為共同之目標。

教育處處長陸正威指出，今年南投縣也培育出台大醫科的學生，在縣內各校努力之下未來成績肯定大放異彩，並期許全面提升南投縣境內教育的競爭力，大家一起努力將好的學生、好的人才留在南投縣內。期許六校共同創造更亮麗的成績單並共同創造「學校、家長、學生」三贏之局面。

縣議員張嘉哲對縣內教育相當重視，親自出席並表示，南投縣內之家長欲將孩子送到外縣市就讀應該多比較、多參觀、選擇適合環境就讀。也特別呼籲「中漂回投」，放心把孩子交給南投當地的學校來照顧，未來學成回南投就業及服務的機會就大大提升，因為，南投就是我們的家。

(中時 )