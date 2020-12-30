英國出現新冠肺炎變種病毒，12月27日一架班機自英國返台，114名旅客中已有3人確診。指揮中心今（30）日宣布，台灣出現首例英國變種病毒個案，正是英國返台的發燒少年。反觀先前大陸台商返台卻困難重重，對此，屢為大陸台商積極奔走的徐正文舉例6事件，痛批蔡政府「雙標」。

徐正文12月29日在臉書指出，今年3月12日第二次武漢包機，一名孕婦因懷孕體溫過高登機遭拒，一家三口全部下飛機，但英國返台發燒卻沒有被拒絕登機，根本是把所有乘客置於危險之中。

第一次武漢包機，400多人返台、1人確診，陳時中當時表示，「已經選擇了國籍，沒有選擇台灣，就必須要自己承擔」。徐正文說，此次英國班機110多人有3人確診，且全球都暫停英國人入境，只有台灣展開雙手歡迎，還說台灣防疫能量沒有問題，那當初滯留湖北台人、團聚陸配、小明返台，就有防疫能量的問題？結果外國月亮比較圓？外國籍比台灣好？

2020年2月3日，因應武漢肺炎疫情，由中國東方航空載送的首班武漢返台包機飛抵桃園機場。（資料照／讀者提供）

徐正文指出，對於菲律賓入境所有航班普篩，對英國返台就不用。台商入境隔離14天，歐美日韓商務泡泡、機師、機組人員則隔離3~5天不等。

確診紐籍機師趴趴走，中央卻不准人民公布足跡，只准自己公佈簡易版行程，但2月初卻公佈確診外籍看護工詳細足跡。

此外，徐正文表示「開罰也雙標」，紐籍機師造成3人確診，導致防疫出現破口，並爆發本土病例，開罰30萬，但廈門台商未按規定填寫資料卻開罰100萬元。

徐正文說，當然還有許多雙標，只是對於人民健康可以雙標嗎？可以自己喜好判斷？坐飛機前發燒，是否就不要登機好？且那麼多人共用厠所和空間，很容易傳染，也祝台灣平安度過疫情難關。

(中時新聞網)